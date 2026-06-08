Morgan Wallen is wederom in opspraak geraakt nadat hij dit weekend tijdens een optreden een telefoon uit de handen van een beveiliger trok en het apparaat over het podium smeet. Vorige maand was de countryzanger ook al onderwerp van gesprek, omdat hij zijn piano kapotgooide tijdens een show.

Diverse Amerikaanse media, waaronder TMZ, schrijven over het incident. Naar verluidt maakte de beveiliger in kwestie opnamen van het optreden voor iemand uit het publiek. Op sociale media gaat een video rond van het voorval, dat leidde tot gemengde commentaren. Zo zijn er mensen die schande spreken van het incident, maar ook mensen die vinden dat een bewaker niet zou moeten filmen.

Vorige maand haalde de 33-jarige artiest het nieuws nadat hij zijn piano op het podium omvergooide, waarna het instrument in stukken uiteenviel. Volgens Rolling Stone hoorde Wallen de piano niet tijdens het spelen van het nummer Sand in My Boots en maakte hij het nummer a capella af. Aan het einde van het nummer liep de Amerikaanse zanger naar het instrument en gaf het een flinke duw.