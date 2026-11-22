Een verzameling motoren van zanger Billy Joel heeft bij een veiling in New York meer dan 2 miljoen dollar (zo'n 1,82 miljoen euro) opgeleverd. Dat maakte veilinghuis Gooding Christie's bekend. De opbrengst is zo'n vier keer meer dan aanvankelijk werd verwacht.

De hoogste opbrengst was voor een motorfiets die Joel kreeg van Madison Square Garden, ter ere van zijn 150e uitverkochte show. De Triumph T-140 Bonneville uit 1978 werd voor 577.000 dollar verkocht. Ook andere motorfietsen leverden veel op, zoals een Ducati uit 1975, die voor 84.000 dollar werd geveild. In totaal werden 69 kavels aangeboden.

De veiling werd eind september aangekondigd. De opbrengst is bedoeld voor de stichting The Joel Foundation, die projecten ondersteunt in onder meer muziekonderwijs, gezondheidszorg en milieubescherming.