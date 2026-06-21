Museum Maluku wil meewerken aan onderzoek Molukse gemeenschap

Het Museum Maluku in Den Haag is bereid mee te werken aan het onderzoek dat premier Rob Jetten zondag heeft aangekondigd in navolging van zijn excuses aan de Molukse gemeenschap in Nederland.

"Ik denk dat we vanuit het museum zeker zullen zeggen dat we enorm openstaan voor dit onderzoek", zei directeur Henry Timisela van het museum voor het behoud van het Moluks erfgoed en het stimuleren van de Molukse kunst en cultuur.

"Er is natuurlijk in de afgelopen jaren al heel veel onderzoek gedaan. Maar we zullen onze archieven en onze materialen natuurlijk heel graag daarvoor beschikbaar stellen, omdat we ook geloven dat zo'n onderzoek echt nog veel meer helderheid kan brengen", aldus Timisela.

Bijna de hele Tweede Kamer stemde dinsdag voor een plan van Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) dat het kabinet onder meer oproept om onafhankelijk onderzoek te doen naar het verblijf van Molukkers in Nederland. Jetten zei dat hij de Molukse gemeenschap bij dit onderzoek wil betrekken.