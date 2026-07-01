De voorstellingen van de spektakelmusical Bokkenrijders, die afgelopen week moesten worden geschrapt vanwege de hitte, kunnen half juli worden ingehaald. Op maandag 13 juli vindt er een extra voorstelling plaats in de setting van de concerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni moesten de opvoeringen van Bokkenrijders in Stadion de Geusselt worden afgelast vanwege de extreme hitte en de code rood die was afgegeven. De bezoekers die kaarten hadden voor deze voorstellingen, krijgen voorrang bij het omboeken van kaarten voor de extra voorstelling op het Vrijthof.

De gedupeerde bezoekers hebben woensdag een mail ontvangen met alle informatie over het omboeken van hun kaarten. De vrije verkoop voor deze speciale uitvoering start op maandag 6 juli om 10.00 uur. Dan worden de tickets verkocht die niet zijn geboekt door gedupeerde bezoekers van de gecancelde avonden.

De musical gaat over de legende van de Bokkenrijders. De hoofdrollen worden gespeeld door Suzan Seegers en Milan van Waardenburg.