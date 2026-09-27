Musical PIAF ontvangt Platina Ticket Award na 50.000 bezoekers

De musical PIAF is zondagmiddag bekroond met een Platina Ticket Award. De grens van 50.000 verkochte kaarten werd gepasseerd, waardoor de cast de award in ontvangst mocht nemen in het Chassé Theater in Breda.

De grote hoeveelheid kaarten is het resultaat van een eerdere tournee uit 2023 en de huidige reeks. De musical over de Franse zangeres Édith Piaf keerde in september terug naar de theaters vanwege het eerdere succes. De hoofdrol is opnieuw voor Suzan Seegers, die in 2024 de Musical Award voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol kreeg voor dezelfde musical.

"Dat PIAF nu de grens van 50.000 verkochte kaarten passeert, is ontzettend bijzonder", reageert producent Christian Seijkens op de nieuwe mijlpaal. "Deze voorstelling betekent veel voor ons en het is geweldig om te zien dat het publiek PIAF zo'n warm hart toedraagt."