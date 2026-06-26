Muziekevenement Bij Ons In Brabant verplaatst naar maandag

Het muziekevenement Bij Ons In Brabant in het Philips Stadion in Eindhoven is verplaatst naar maandag. Dat meldt de organisatie van het evenement vrijdagavond, nadat het eerder op de dag werd afgelast vanwege de hitte.

Volgens de organisatie is na overleg een nieuwe datum gevonden waarop het evenement veilig kan plaatsvinden. Er is bewust gekozen voor maandagavond vanwege de gunstige weersverwachtingen. De vergunningsaanvraag voor de nieuwe datum is inmiddels ingediend. De organisatie verwacht dat de gemeente maandag toestemming verleent.

Vanwege de korte voorbereidingstijd gaat het festival, dat in eerste instantie gepland stond op vrijdag en zaterdag, niet meer door als tweedaags evenement. De editie wordt teruggebracht tot één avond. De line-up en de openingstijden blijven volgens de organisatie ongewijzigd.

Bezoekers die via ticketplatform Weeztix een kaartje hebben gekocht, ontvangen een voucher ter waarde van hun volledige aankoopbedrag inclusief servicekosten. Met die voucher kunnen zij zaterdag opnieuw tickets bestellen.