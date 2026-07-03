Muzikant Meindert Talma neemt jaar rust wegens ziekte

Meindert Talma stopt tijdelijk met optreden. Dat meldt de 57-jarige zanger vrijdag op X. Tijdens een onderzoek in het ziekenhuis is primaire botkanker in zijn ruggenwervel ontdekt.

"Soms loopt het leven heel anders dan je had gedacht", schrijft Talma. "De komende periode staat volledig in het teken van een intensieve behandeling en een lang hersteltraject dat wel een jaar kan duren. Daarom zal ik voor lange tijd niet op de podia te zien zijn en daardoor ook een stuk rustiger op de sociale media." Zijn voorlopig laatste optreden was afgelopen weekend, op een festival in Oudwoude.

"Ik ga er alles aan doen om de zon weer te laten schijnen in mijn leven en weer muziek te kunnen maken en live te spelen", schrijft Talma. "Tot die tijd richt ik me, samen met de medische specialisten en mijn naasten op één ding: beter worden."

De zanger maakte meerdere albums met zijn band Meindert Talma & The Negroes. Ook trad hij meerdere malen op in het programma De Wereld Draait Door. Talma deed in 2023 mee aan De Slimste Mens. Zijn ouders vielen tijdens de opnames van de tribune. Zijn moeder brak haar linkerheup en moest maandenlang revalideren.