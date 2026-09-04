Na Máxima-serie nu ook een speelfilm over prinses Beatrix

Na de serie over Máxima is nu ook een speelfilm over prinses Beatrix in ontwikkeling. Dat heeft het productiehuis Millstreet Films vrijdag bekendgemaakt. Het is de eerste speelfilm in de Máxima-franchise.

De film onder de werktitel Beatrix richt de schijnwerpers op de vrouw die meer dan drie decennia in Nederland op de troon zat. "In een periode van grote maatschappelijke veranderingen gaf zij mede vorm aan het moderne gezicht van de Nederlandse monarchie", licht de producent toe.

Het is nog niet bekend wie de rol van de 88-jarige prinses zal vertolken. Eerder werd Beatrix in de Máxima-serie gespeeld door Elsie de Brauw. Ook in het nog te verschijnen derde seizoen van de serie vertolkt ze deze rol.

Nog voor de release van het derde seizoen van de Videoland-serie Máxima en de speelfilm over Beatrix verschijnt in 2027 ook de spin-offserie Mabel & Margarita.