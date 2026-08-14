Naaktkalender MAX-Grannies levert bijna 40.000 euro op

De naaktkalender van de Grannies van Amsterdam heeft 39.300 euro opgebracht voor de Hersenstichting. Dat hebben de vriendinnen vrijdag bekendgemaakt in een nieuwe aflevering van hun podcast De Nieuwe Wereld volgens de Grannies.

Het idee voor de kalender kwam van hun inmiddels overleden vriendin Jocelyn. De vier vriendinnen Joanita, Lorraine, Mug en Tonneke zetten zich het afgelopen jaar in voor de verkoop ervan. "Nee, dat meen je niet!", reageert Mug wanneer Joanita in de podcast het eindbedrag bekendmaakt. Tonneke noemt de opbrengst "echt een fantastische eindstand".

De Grannies werken inmiddels aan een nieuw project waarmee ze geld willen inzamelen voor een ander goed doel. Dat is vanaf maandag op NPO Start te zien in het derde seizoen van de Omroep MAX-serie De Grannies van Amsterdam.