Nanny McPhee-musical in 2027 in première in Londen

De musical over Nanny McPhee gaat in de zomer van 2027 in Londen in première, zo meldt Deadline. Actrice Emma Thompson, die Nanny McPhee speelde in de films uit 2005 en 2010, schreef het verhaal voor de musical.

Thompson werkt al jaren aan de musical, samen met songwriter Gary Clark. "Ik leef al zo lang met Nanny McPhee dat het ontzettend spannend is om haar eindelijk op het podium te zien", aldus Thompson. Katy Rudd neemt de regie van de musical voor haar rekening.

Nanny McPhee gaat over een magische kinderjuf die orde probeert te brengen in een chaotisch gezin. Wie de rollen in de musical gaan spelen, is nog niet bekendgemaakt.