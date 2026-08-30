Nasrdin Dchar blij met groep bekende Nederlanders in Bestemming X

Nasrdin Dchar is vanaf zondag te zien als presentator van het tweede seizoen van het RTL-programma Bestemming X. Een klus waar de acteur maar wat graag weer ja tegen zei, vertelt hij in gesprek met het ANP. "Het is een waanzinnig programma, dat absoluut een seizoen twee verdiende, dus ik ben heel blij dat we dat konden maken", zegt hij.

Net als in de eerste reeks rijden de tien deelnemers aan Bestemming X in een geblindeerde touringcar door Europa. Het grote verschil met seizoen een is dat er dit keer geen onbekende, maar bekende Nederlanders in de bus hebben plaatsgenomen. "Wat je daarvan merkt, is dat deze mensen weten hoe het is om voor een camera te staan", zegt Dchar, verwijzend naar onbekende Nederlanders die gedurende het spel juist voor het eerst ervaren hoe het is om tv te maken.

Onder anderen acteur Iliass Ojja, presentator Rob Geus, oud-zwemster Inge de Bruijn en Djamila Celina uit The Real Housewives of Amsterdam zitten dit seizoen in de bus. Dchar is blij met de diversiteit van de groep, zegt hij. "Het zijn echt mensen vanuit allerlei hoeken", zegt hij. "En het werkt. Het is echt een leuke dynamiek. Grappig, leuk. En iedereen heeft zo zijn eigen manier van hoe ze dat spel dan zijn ingegaan."

Betrokken

De samenstelling is een klein beetje zijn eigen verdienste, bekent hij. "Ja, ik heb zeker ook een beetje mee mogen denken. Ik heb een lijstje ingeleverd. En daar is, nou ja, daar is wel of niet naar geluisterd", lacht hij mysterieus. "Wat vooral heel gaaf is, is hoe ik mee word genomen in dit programma. Dus niet alleen maar als de presentator, maar ook dat ze me vanaf dag een vertellen wat de plannen zijn, wat er gaat gebeuren, hoe de reis in elkaar gaat zitten. En dat ik daar mijn mening ook een beetje over mag geven. Dat is echt tof."

Kort na de vorige editie gaf Dchar al aan dat hij graag vaker de rol van presentator zou vervullen. Met de tweede reeks van Bestemming X is daar gehoor aan gegeven, maar andere programma's staan nog niet op de planning. "Nee, maar de ambitie is er nog steeds", zegt hij. "En als ik het dan zelf zou mogen bedenken, dan zou dat wel meer richting The Life Trail-achtige programma's gaan. De verdieping met mensen, ze beter leren kennen, verbinding zoeken. Maar nu ben ik vooral heel blij dat ik dit mag doen", besluit hij.