Nasrdin Dchar heeft niet de ambitie om in het buitenland aan de bak te gaan. Dat vertelt de 47-jarige acteur in een gesprek met het ANP. Dchar laat weten niet de behoefte te voelen om een internationale carrière na te streven, ondanks de vele mogelijkheden die er tegenwoordig zijn.

"Ik heb hier genoeg te doen", lacht de acteur, bekend van onder andere Het Gouden Uur en Mocro Maffia. Hoewel hij weleens auditietapes heeft opgenomen voor buitenlandse producties, heeft hij nooit bewust ingezet op een carrière buiten Nederland. "Als je echt de ambitie hebt om naar het buitenland te gaan, dan moet je daar ook in investeren. Dan moet je er ook heen."

Waar de acteur zich voornamelijk op focust, zijn de verhalen. "Bij mij staat het verhaal altijd op één. Wat vind ik van het verhaal?", laat hij weten. "Dan maakt het niet uit of ik een grote of kleine rol heb, want kleine rollen bestaan niet. Als ik het verhaal tof vind en daar onderdeel van wil zijn, dan ga ik daarvoor. Daarna kijk ik naar het personage."

Eind vorige maand werd bekend dat Dchar een rol heeft in de nieuwe versie van de serie Baantjer. Daarin speelt hij het personage van rechercheur Keizer.