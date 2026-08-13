Natalie Imbruglia heeft een tijd in een kelder van een vriend in Londen gewoond omdat haar geld op was. De 51-jarige Australische actrice en zangeres, die bekend werd door de soap Neighbours en later door haar hit Torn, vertelt in de podcast Begin Again van Davina McCall dat ze het na haar verhuizing naar Engeland financieel zwaar kreeg.

"Een paar jaar lang was ik ontzettend beroemd door Neighbours. Ik deed optredens, trad op in clubs, deelde handtekeningen uit en kreeg gewoon stapels contant geld in enveloppen waarmee ik op die manier leefde", vertelt Imbruglia. "Ik ging naar Engeland en kon geen werkvisum krijgen als actrice."

"Dat was de eerste keer in mijn leven dat niet alles me zomaar kwam aanwaaien, dus ik stortte me vooral op het feesten. Maar toen was het geld opeens op", aldus Imbruglia. "Ik woonde in de kelder van iemand in Chelsea. Dat was heel bizar, want ik had geen cent te makken."

Imbruglia verhuisde naar Engeland nadat ze Neighbours in 1994 had verlaten. In 1997 bracht ze haar debuutalbum Left of the Middle uit.