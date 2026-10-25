Nathan Fielder had 'kill switch' voor You Can See Everything

Nathan Fielder had voor zijn nieuwe documentaire You Can See Everything over Elizabeth Holmes een 'kill switch', waarmee hij het project ieder moment kon stopzetten. Hij had dit afgesproken met productiebedrijf A24, omdat hij volgens coregisseur Lance Oppenheim twijfels had over de inmiddels veelbesproken documentaire. Zo vreesde Fielder dat het verhaal over de voor oplichting veroordeelde ex-topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos al te veel was verteld.

In gesprek met IndieWire vertelt Oppenheim dat A24 voordat de opnames van de documentaire begonnen, met het voorstel van Fielder akkoord ging. Dat hield in dat ze geld zouden krijgen voor de documentaire en alle vrijheid kregen om hiermee aan de slag te gaan. Als bleek dat er volgens de regisseurs alleen onbruikbaar materiaal was, konden ze het weggooien. "En gelukkig gingen ze daarmee akkoord", blikt Oppenheim terug.

Volgens Oppenheim werkte de 'kill switch' uiteindelijk ook in hun voordeel. Zo bleef Fielder twijfels houden over de haalbaarheid van de documentaire, omdat ze nog maar 34 dagen hadden voordat Holmes de gevangenis in moest om een straf van elf jaar uit te zitten. Oppenheim vertelt dat de gemaakte afspraak hun vrijheid gaf binnen het project. "Dit was de eerste keer dat ik dacht: 'We hebben echt de ruimte om iets te onderzoeken, zonder dat iemand meekijkt.' Ik zou willen dat ik dat bij elk project had, want dan werk je echt puur vanuit nieuwsgierigheid. Je kunt eigenlijk gewoon rondvissen."

Holmes werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van beleggers. De inmiddels veelgeprezen documentaire doet het goed in bioscopen in Noord-Amerika. In het openingsweekend bracht de film vorige week al 15 miljoen euro op. De documentaire heeft over een maand enkele vertoningen in de Rotterdamse bioscoop Kino en tijdens het Nederlandse documentairefestival IDFA in Amsterdam. Vanaf januari is de film officieel te zien in Nederlandse bioscopen.