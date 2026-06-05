Nederland krijgt een eigen Songwriters Wall of Fame. Op 14 september krijgen bij Beeld & Geluid in Hilversum de eerste songwriters hun onderscheiding uitgereikt. Dat gebeurt tijdens een feestelijke show, die een jaarlijks evenement moet worden.

De onderscheiding is bedoeld voor songwriters die minimaal twintig jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan. De initiatiefnemers noemen de Dutch Songwriters Wall of Fame de Nederlandse tegenhanger van de Amerikaanse Songwriters Hall of Fame, waarin onder anderen Bob Dylan, Stevie Wonder, Jay-Z en Taylor Swift zijn opgenomen.

De eerste Nederlandse songwriters die worden opgenomen, worden in juli bekendgemaakt. De selectie gebeurt door eerdere ingewijden en het bestuur van de organisatie. Omdat het initiatief nieuw is, wordt de keuze de eerste jaren gemaakt door een bestuur en een groep professionals uit de muziekindustrie. Het bestuur bestaat uit Eric van Tijn, Giorgio Tuinfort, Han Kooreneef, Florence van Duijvendijk, Tony Berk en André de Raaff.

De Wall of Fame krijgt vanaf eind 2026 een vaste plek bij Fonos, een nieuwe locatie van Beeld & Geluid in Hilversum waar de muziekcollectie van ruim anderhalf miljoen platen en cd's toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.