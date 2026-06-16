Nederlanders verliezen interesse en vertrouwen in het nieuws

Nederlanders verliezen steeds meer interesse en vertrouwen in het nieuws. Dat blijkt uit het Digital News Report Nederland 2026 dat het Commissariaat voor de Media dinsdag publiceert.

"Interesse in, gebruik van en vertrouwen in nieuws daalt. Dit geldt voor alle leeftijden, en met name voor 18- tot 34-jarigen", zo staat in het rapport. In 2018 had 61 procent van de Nederlanders nog (zeer) veel interesse in nieuws, in 2026 is dit gedaald naar 45 procent. Ook groeide in dezelfde periode de groep die (helemaal) geen interesse in nieuws heeft, van 4 naar 14 procent. In 2018 verscheen het Digital News Report voor het eerst.

Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat voor de Media, noemt de trend zorgelijk. "Het rapport zet niet alleen aan tot lezen, maar ook tot actie. We moeten vertrouwen, interesse en gebruik stimuleren. Hier ligt een uitdaging voor zowel de nieuwssector, de overheid en ook voor onszelf."

Het gebruik van AI-chatbots voor nieuws is verder weer iets toegenomen vergeleken met vorig jaar. De NOS is net als voorgaande jaren de meest vertrouwde nieuwsbron, gevolgd door het ANP, RTL Nieuws en de regionale dagbladen.