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Nederlandse Brook Lynn uitgeschakeld in America's Got Talent

20 aug , 11:55Entertainment
anp200826108 1
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Het avontuur van de Nederlandse zangeres Brook Lynn in talentenjacht America's Got Talent is voorbij. De zangeres strandde in de kwartfinales van het programma.
De Nederlandse Lynn Buitenhuis trad op met een eigen nummer, Love Your Enemy. Ondanks positieve reacties van de juryleden, onder wie Simon Cowell, was haar optreden niet genoeg voor een ticket voor de halve finale.
Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse zangeres indruk maakte in de talentenjacht. In 2018 haalde Glennis Grace de finale.
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