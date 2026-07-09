Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Nederlandse film die zich grotendeels afspeelt op het festival Lowlands in Biddinghuizen. De opnames voor de film vinden voor een groot deel plaats tijdens en rondom de aankomende editie van het festival op 21, 22 en 23 augustus, maakte Dutch FilmWorks donderdag bekend.

De film heet Campingflight to Paradise, naar de volledige naam van het festival: A Campingflight to Lowlands Paradise. Het verhaal gaat over Siep en Tara, die elkaar toevallig ontmoeten onderweg naar Lowlands. De liefde die tussen hen opbloeit, doet de twee anders naar het leven kijken. De hoofdrollen worden gespeeld door 'Ntianu Stuger en Joes Brauers. De regie is in handen van Joosje Duk, die eerder onder meer de serie Máxima maakte.

De opnames zijn al begonnen. De film komt komend voorjaar in de bioscoop.