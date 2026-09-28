Neil Patrick Harris speelt de duivel in musical over honkbalteams

Neil Patrick Harris speelt vanaf komend voorjaar op Broadway de hoofdrol in een hernieuwde versie van het theaterstuk Damn Yankees. De acteur speelt Applegate, de duivel in vermomming, die een deal maakt met een normale man over zijn favoriete honkbalteam. De Amerikaan zegt tegen Variety dat een rol in een musical als deze op zijn bucketlist stond.

"Ik heb nog nooit een grote Broadwaymusical gedaan met een groot ensemble en met dansnummers. Dat heeft altijd op mijn bucketlist gestaan", zegt Harris tegen het Amerikaanse vakblad. "Om een duivels iemand te spelen, is altijd goed. Het is leuk om stout te zijn. Ik wil dat Applegate zo aantrekkelijk en meesterlijk mogelijk overkomt."

Damn Yankees gaat over Joe, een man van middelbare leeftijd die een deal met de duivel maakt, zodat zijn favoriete ploeterende honkbalteam de onoverwinnelijke New York Yankees kan verslaan. Het oorspronkelijke stuk ging in 1955 in première op Broadway en won zeven Tony Awards, waaronder die voor beste musical. In 1993 ging er voor het laatst een hernieuwde versie van de musical in première op Broadway. Het verhaal van de nieuwe versie speelt begin deze eeuw af.

Naast Harris maakt Julianne Hough in de rol van Lola haar debuut op Broadway. Austin Scott speelt een jonge versie van Joe. De rest van de cast wordt later bekendgemaakt. Damn Yankees gaat op 20 april 2027 in première in het Marquis Theatre.