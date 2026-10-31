Nelly kreeg 50.000 dollar van Taylor Swift in McDonald's-zak

Rapper Nelly heeft naar eigen zeggen ooit 50.000 dollar contant van Taylor Swift gekregen in een zak van McDonald's. De zangeres betaalde hem daarmee voor een verrassingsoptreden tijdens haar tournee in 2011, vertelt hij in het radioprogramma The Breakfast Club.

Volgens de 51-jarige rapper belde Swift hem destijds onverwacht met de vraag of hij naar Houston wilde komen. Zij en haar vriendinnen hadden een dansje bedacht op zijn nummer Hot in Herre en wilden dat hij tijdens een concert zou optreden. Swift bood aan een privévliegtuig en een hotelkamer te regelen en hem 50.000 dollar te betalen.

"Kun je dat in een McDonald's-zak doen?", vroeg Nelly naar eigen zeggen voor de grap. Tot zijn verbazing kreeg hij na het optreden daadwerkelijk een zak van de fastfoodketen met daarin het geld overhandigd.

Nelly zegt dat hij ook gratis zou hebben opgetreden. Swift liet hem en zijn kinderen met haar privévliegtuig naar Houston brengen. Van de aangeboden hotelsuite maakten ze geen gebruik: na het concert vlogen ze meteen weer naar huis.