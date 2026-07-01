Filmstudio Neon heeft de rechten verkregen voor de film Artificial van regisseur Luca Guadagnino, meldt Variety. De film over OpenAI-topman Sam Altman haalde onlangs het nieuws omdat Amazon MGM Studios besloot de film niet meer uit te brengen, ondanks dat deze al bijna klaar was.

"De overname onderstreept Neons toewijding om samen te werken met visionaire filmmakers en ambitieuze cinema naar een wereldwijd publiek te brengen", stelde het bedrijf in een persbericht. Ook werd gemeld dat Artificial in de race wordt gebracht voor de komende Oscars.

De film gaat over de roerige periode waarin Altman, in de film gespeeld door Andrew Garfield, werd ontslagen en opnieuw aangenomen door het AI-bedrijf. Amazon liet recent weten dat het beter zou zijn als Artificial door een andere studio zou worden uitgebracht. In de film zijn er ook rollen voor onder anderen Monica Barbaro en Yura Borisov.