Netflix bestelt spin-off van serie Manifest

Netflix gaat een spin-off maken van de serie Manifest. De serie speelt zich af in dezelfde wereld, maar volgt een nieuwe groep personages, meldt The Hollywood Reporter.

Manifest draait om het mysterie van een vliegtuig dat in zware turbulentie terechtkwam, waarna bij landing blijkt dat er meer dan vijf jaar zijn verstreken. Bedenker Jeff Rake is ook betrokken bij de spin-off, die Arrivals: A New Manifest Mystery gaat heten.

Het origineel was van 2018 tot 2021 drie seizoenen lang te zien bij NBC. De Amerikaanse zender stopte met de serie, waarna Netflix nog een vierde en laatste reeks liet maken. Hoofdrollen waren voor onder anderen Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis en J.R. Ramirez.