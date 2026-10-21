Netflix deelt eerste beelden Natalee Holloway-documentaire

Netflix heeft woensdag de eerste beelden naar buiten gebracht van de documentaire over de verdwijning van Natalee Holloway. De driedelige serie vertelt het verhaal van de Amerikaanse studente die in 2005 op 18-jarige leeftijd tijdens een vakantie op Aruba werd vermoord door de Nederlander Joran van der Sloot. In de trailer is onder meer te zien hoe de moeder van Holloway pleit voor "gerechtigheid".

De aankomende documentaire bevat interviews met rechercheurs en voor het eerst vrijgegeven audiomateriaal van Natalee's familie, vrienden en de FBI. Ook komt de moeder van Natalee, Beth Holloway, uitgebreid aan het woord en vertelt ze onder meer haar aanvaring met Van der Sloot. De serie getiteld Taken: Natalee Holloway is vanaf 4 november te zien op de streamingdienst.

De documentaire is gemaakt door Danielle Sloane, bekend van haar documentaire over The Menendez Brothers, en Matthew Galkin, die eerder Murder in the Bayou regisseerde.