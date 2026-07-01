Netflix heeft de stem van Gene Wilder nagemaakt voor hun aankomende realitycompetitie Wonka's The Golden Ticket. Dat heeft de streamingdienst gemeld. Netflix laat weten dat de familie van Wilder toestemming heeft gegeven om de stem van de overleden acteur na te bootsen. Daarbij is samengewerkt met AI-bedrijf ElevenLabs. Zijn stem is te horen in een teaser die Netflix deelde.

Wilder speelde Willy Wonka in de film Sjakie en de Chocoladefabriek uit 1971. Hij overleed in 2016 op 83-jarige leeftijd. "Meer dan vijf decennia nadat Gene Willy Wonka tot leven bracht, putten mensen van alle leeftijden en achtergronden wereldwijd nog steeds vreugde, plezier en inspiratie uit zijn vertolking", zegt zijn echtgenote Karen B. Wilder. "We zijn verheugd dat Wonka's The Golden Ticket de warmte en verbeeldingskracht viert die hij in de rol legde; zo wordt die magie aan een nieuwe generatie doorgegeven en tegelijkertijd een eerbetoon gebracht aan de fans die de rol al tientallen jaren koesteren."

Wonka's The Golden Ticket is gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Deelnemers moeten verschillende uitdagingen zien te voltooien die daarop zijn geïnspireerd. Netflix liet weten dat de serie vanaf 23 september te zien is.