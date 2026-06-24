Netflix komt met nieuwe versie van animatieserie One Piece

Netflix komt met een nieuwe versie van de langlopende Japanse animatieserie One Piece. De streamingdienst maakte woensdag bekend dat de reeks van zeven afleveringen in februari 2027 te streamen is.

One Piece is een succesvolle manga (stripverhaal) van Eiichiro Oda, die sinds 1997 bestaat. Het werd in 1999 bewerkt tot een animatieserie, die inmiddels meer dan twintig seizoenen telt.

De nieuwe versie van Netflix omvat de eerste vijftig hoofdstukken van de manga. Het verhaal gaat over de jonge Monkey D. Luffy, die speciale krachten krijgt na het eten van een vrucht. In het eerste gedeelte ontmoet hij zijn crew waarmee hij op zoek gaat naar de ultieme schat, de One Piece .

Netflix maakte eerder al een liveaction-bewerking van One Piece. De eerste twee seizoenen zijn al te streamen, de derde reeks verschijnt in 2027.