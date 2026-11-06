Netflix komt in 2028 met een nieuwe serie die zich afspeelt in het universum van Stranger Things. Dat heeft de streamingdienst vrijdag bekendgemaakt. De serie heet Other Worlds: A Stranger Things Adventure en speelt zich af in de jaren vijftig.

De nieuwe reeks is een prequel op de oorspronkelijke serie en krijgt een volledig andere cast en nieuwe personages. Het verhaal speelt zich af in 1955 in de fictieve stad Marion in de Amerikaanse staat Nevada.

Matt en Ross Duffer, de bedenkers van Stranger Things, zijn opnieuw als producenten bij het project betrokken. Kate Trefry, die ook aan de oorspronkelijke serie meewerkte, werkt mee als showrunner. De eerste drie afleveringen worden geregisseerd door Joe Wright.

Netflix maakte de plannen vrijdag bekend op Stranger Things Day, die jaarlijks op 6 november wordt gevierd. De datum verwijst naar de verdwijning van Will Byers in het eerste seizoen van de serie. Stranger Things verscheen tussen 2016 tot aan 2026 op Netflix.