De Netflix-show van Meghan Markle is genomineerd voor een Daytime Emmy Award. De serie With Love, Meghan is genomineerd in de categorie Outstanding Lifestyle Program van de Daytime Emmy's. Deze Amerikaanse televisieprijs beloont programma's die overdag worden uitgezonden. De nominaties werden dinsdag bekendgemaakt.

De serie van Markle neemt het volgens People op tegen de programma's A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood en The Wizard of Paws. De winnaar wordt op vrijdag 30 oktober 2026 bekendgemaakt tijdens de 53e editie van de Daytime Emmy Awards.

In de serie deelt de hertogin van Sussex haar passies, zoals koken, gastvrouwschap en tuinieren. Meghan kreeg in de show bezoek van gasten als Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France en Jay Shetty. Ook waren haar echtgenoot prins Harry en haar moeder Doria Ragland in de serie te zien. With Love, Meghan verscheen in maart 2025 op Netflix. Een week na de première stond de show al op de tiende plaats in de wereldwijde Netflix Top 10-lijst. Later in datzelfde jaar kwam het tweede seizoen uit. Volgens People zijn er "momenteel geen plannen voor een derde seizoen".