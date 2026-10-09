NewBe werkt aan liveactionversie van Beugelbekkie

NewBe heeft plannen voor een liveactionversie van de animatieserie Braceface, in Nederland bekend als Beugelbekkie. Het Nederlandse productiehuis probeert momenteel de rechten binnen te halen, heeft producent Jeroen Koopman bekendgemaakt.

Braceface werd begin deze eeuw gemaakt en is een van oorsprong Canadese serie over een tienermeisje dat door haar magnetische beugel in allerlei lastige situaties terechtkomt. De stem werd ingesproken door Alicia Silverstone en in de Nederlandse versie door Angela Schijf. De serie is momenteel nog altijd te zien op Videoland.

NewBe had de afgelopen jaren internationaal een hit te pakken met een reboot van de Australische serie Heartbreak High. De serie won diverse prijzen, waaronder een International Emmy Award in de categorie Kids.

Ook was het productiehuis in Nederland onder meer verantwoordelijk voor de reboot van Fort Alpha en de spin-off van Flodder.