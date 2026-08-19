Nick Jonas verpestte Frozen-auditie door onvoorbereid te zingen

Nick Jonas had zijn auditie voor de razendpopulaire animatiefilm Frozen uit 2013 naar eigen zeggen helemaal verpest. In de podcast Hey Jonas!, die hij samen met zijn broers Kevin en Joe presenteert, vertelt de zanger dat hij niet wist dat hij iets moest zingen.

Jonas deed auditie voor de rol van Kristoff, de vriend van prinses Anna. "Niemand had me verteld dat ik iets moest zingen. Dus ik vroeg of ze een of ander musicalnummer wilden spelen om mee te zingen en toen heb ik de auditie helemaal verpest. Het was vreselijk", herinnert de 33-jarige zanger zich in gesprek met Frozen-acteurs Idina Menzel (prinses Elsa), Kristen Bell (prinses Anna) en Josh Gad (sneeuwpop Olaf).

Uiteindelijk ging de rol naar Jonathan Groff. Volgens Josh Gad zou Jonas een veel betere klik met Kristen Bell hebben gehad dan Groff. "Ik ben dol op Jonathan Groff, maar ik denk inderdaad dat het beter zou zijn geweest om mij te casten", grapt Jonas. Hoewel zijn auditie niet helemaal naar wens ging, kon de zanger toch zonder afgunst naar de film kijken. "Ik heb er niet met tegenzin naar gekeken. Ik vond het de eerste keer echt geweldig."