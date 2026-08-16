Nick Reiner krijgt mogelijk geen toegang tot zijn trustfonds van 1,6 miljoen dollar, ongeveer 1,4 miljoen euro, om zijn verdediging te betalen in de zaak rond de dood van zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michele Singer Reiner. De beheerder van het fonds stelt dat een Californische wet verhindert dat Reiner het geld krijgt zolang hij wordt beschuldigd van de moord op zijn ouders, meldt The New York Times.

De zogenoemde slayer statute bepaalt dat iemand niet kan erven van een persoon die hij of zij opzettelijk heeft gedood. "Californië heeft geen uitzondering ingevoerd waardoor de erfenis van een moordenaar kan worden gebruikt voor de kosten van diens strafrechtelijke verdediging", schrijft een advocaat van de beheerder in rechtbankstukken.

De 32-jarige Reiner heeft onschuldig gepleit en wordt momenteel bijgestaan door een publieke verdediger. Zijn advocaat stelt dat de wet niet nu al kan worden toegepast. "De slayer statute vereist een vaststelling, niet slechts een beschuldiging." Volgens de beheerder van het trustfonds zou het vrijgeven van het geld echter "onomkeerbaar" zijn. Onder de slayer statute zou het geld naar Reiners broer en zus gaan.

De Amerikaanse regisseur Rob Reiner (78) en zijn vrouw Michele (70) werden in december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Het echtpaar bleek doodgestoken met een mes. Hun zoon werd enkele uren later opgepakt en is aangeklaagd voor de moorden. Bij een veroordeling kan hij levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating of zelfs de doodstraf krijgen.