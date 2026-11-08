Nicolas Cage heeft zijn uitspraak dat hij "een beetje dakloos" is, genuanceerd. De 62-jarige acteur zei dat onlangs nadat zijn woning in Malibu beschadigd was geraakt door een grote verzakking. Tegen persbureau AP benadrukt hij dat hij en zijn gezin niet zonder onderdak zitten.

Cage vertelde tijdens Comic Con in Los Angeles dat hij tijdelijk in hotels verbleef omdat hij niet in zijn huis terechtkon. "We maken het goed. We zijn niet berooid. Het gaat prima met ons", verduidelijkt hij nu. Volgens de acteur was hij tijdens het interview wat aan het grappen en bedoelde hij vooral dat zijn woning niet beschikbaar was om Halloween te vieren en snoep uit te delen aan kinderen.

Bij de woning van Cage, die hij in 2024 voor 10,5 miljoen dollar kocht, ontstond in september een grote verzakking door kusterosie. Daardoor stortte onder meer de oprit in. De acteur zegt dat hij zijn woorden voortaan zorgvuldiger moet kiezen.