Nicolas Cage vindt de superheldenserie Spider-Noir "perfect". De serie van Prime Video, waarin de acteur de hoofdrol speelt, wordt al na één seizoen stopgezet, maar volgens Cage heeft hij "met deze gevaarlijke, vernieuwende pop-art Spider-Man gezegd wat hij wilde zeggen", zo reageerde de acteur tegen het Amerikaanse Deadline.

Eerder zei de 62-jarige acteur al tegen vakblad Variety dat hij het niet erg zou vinden als de serie geen vervolg krijgt. "Of het nu doorgaat of niet, we hebben allemaal bereikt wat we voor ogen hadden. En het staat als een huis." Ondanks het stopzetten van de serie blijft Cage samenwerken met Prime Video. Zo is hij binnenkort te zien in de film Madden van de streamingdienst. Ook is de acteur van plan om door te gaan met streamingprojecten.

De serie gaat over Ben Reilly, een oudere en vermoeide privédetective die een superheld was in het New York van de jaren dertig. Naast Cage bestaat de cast uit Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston en Brendan Gleeson. Ook werd Spider-Noir goed ontvangen door het publiek. Verder won de serie afgelopen weekend vijf Emmy's. Professionele recensenten op reviewsite Rotten Tomatoes gaven Spider-Noir een waardering van 92 procent.