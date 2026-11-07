Nicolas Cage was achteraf blij dat de serie Spider-Noir, waarin hij de hoofdrol speelde, in september door Prime Video al na een seizoen werd gecanceld. De acteur denkt dat het saai wordt als hij seizoenenlang hetzelfde kunstje zou uithalen, zegt hij tegen entertainmentwebsite IGN.

"Ik meen wat ik zei toen ik dat zei", verwijst Cage naar een eerdere verklaring aan Deadline waarin hij zei dat "een seizoen perfect is" en hij alles heeft verteld wat hij wilde vertellen met het personage. "Je wilt nooit in de situatie terechtkomen dat je steeds hetzelfde personage moet spelen en je te lang blijft hangen. Ben Riley is zo eigenzinnig. Ik deed iets dat behoorlijk riskant was, een soort koorddans - als je dat in seizoen 2 en seizoen 3 blijft doen, zou je weleens te ver kunnen gaan."

"Toen ze er niet mee verdergingen, dacht ik: 'Pfiew, bedankt!'", vervolgt de 62-jarige Amerikaan. "Ik houd er niet van om mezelf te blijven herhalen. Het is perfect en ik houd van dat personage. Ik ben gek op dat seizoen, dat zal er altijd blijven en altijd verfrissend zijn."