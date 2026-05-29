Nicolas Cage wijzigde achternaam om afstand te nemen van familie

Acteur Nicolas Cage heeft vorig jaar officieel zijn achternaam laten wijzigen. De Oscarwinnaar, geboren als Nicolas Kim Coppola, zegt dat hij niet bekend wilde staan als "het clowneske neefje" van de beroemde Coppola-familie.

"Ik ben Nick Cage. Ik heb mijn naam vorig jaar officieel veranderd", vertelt de acteur aan Variety. "Ik ben Nick Cage in het dagelijks leven en op het scherm." Volgens Cage is zijn achternaam geïnspireerd op het stripfiguur Luke Cage en componist John Cage. "Ik wilde een naam die kort en krachtig was", aldus de acteur.

Cage gebruikt zijn artiestennaam al sinds het begin van zijn carrière, maar liet die pas vorig jaar ook juridisch vastleggen. Volgens de acteur wilde hij liever zijn eigen weg gaan dan worden gezien als familielid van een van de bekendste filmfamilies van Hollywood.

De 62-jarige Cage is een neef van regisseur Francis Ford Coppola en een neef van actrice Talia Shire. Ook regisseur Sofia Coppola en acteur Jason Schwartzman behoren tot zijn familie.