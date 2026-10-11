Nicolas Cage ziet het niet zitten om opnieuw samen te werken met Amazon MGM. Dat zei de acteur volgens Variety tijdens een panelgesprek op New York Comic Con. Cage weigerde een verklaring te ondertekenen waarmee de studio toestemming kreeg om kunstmatige intelligentie (AI) te gebruiken voor de serie Spider-Noir, waarin hij de hoofdrol speelt.

"Amazon is een zeer AI-vriendelijk bedrijf, getuige de investering van 50 miljard dollar in OpenAI", sprak Cage vanaf het podium. "Ik ben geen AI-vriendelijke acteur. Ik ben geen lid van hun club. Ik heb geen toestemming gegeven om AI te gebruiken voor Spider-Noir." Cage zegt om die reden waarschijnlijk niet meer met de studio te gaan samenwerken. "Maar dat is prima", aldus de 62-jarige acteur.

Amazon MGM trok onlangs na een seizoen de stekker uit de superheldenserie. Spider-Noir was genomineerd voor elf Emmy Awards.