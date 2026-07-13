Nicole Kidman en Toni Collette staan maandag stil bij het overlijden van de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill. Ook andere beroemdheden herdenken de ster uit onder meer de Jurassic Park-films, die maandag onverwachts overleed op 78-jarige leeftijd.

"Hij was een van de groten... Het was een genot om bij hem in de buurt te zijn", vertelde Kidman aan de Sydney Morning Herald. "We ontmoetten elkaar toen ik pas 18 was; hij nam me onder zijn vleugels en we zijn altijd vrienden gebleven. Hij was charmant, vriendelijk, grappig en intelligent. Hij zal enorm gemist worden en mijn medeleven gaat uit naar zijn familie." Kidman speelde met Neill in de film Dead Calm uit 1989.

Collette sprak op Instagram van een "vreselijk treurige dag". Neill was niet alleen een collega, maar ook een vriend, schrijft ze. "Mijn vriend Sam is vanochtend overleden. Ja, hij was een ongelooflijke acteur. Maar hij was ook de meest fantastische, fatsoenlijke man. Een koning met een groot hart en een droge, hilarische humor. Ik voel me zo bevoorrecht dat ik hem heb gekend. Als ik aan Sam denk, zie ik hem altijd giechelend voor me."

Peaky Blinders

Op het officiële Instagram-account van de serie Peaky Blinders is maandag ook een bericht gewijd aan Neill, die in de eerste twee seizoenen van de serie meespeelde als majoor Chester Campbell. "Sams vertolking van Chester Campbell was er een voor in de geschiedenisboeken. Een schurk die verachtelijk, kleinzielig en manipulatief was, maar tegelijkertijd ook charismatisch, kwetsbaar, grappig en enorm vermakelijk om naar te kijken."

Onder het overlijdensbericht van Neill op zijn eigen Instagramprofiel delen mensen ook hun medeleven, onder wie zangeres Kylie Minogue en acteurs Luke Hemsworth en Alan Cumming.