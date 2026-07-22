Nieuw Baantjer-boek direct een bestseller

Het nieuwe Baantjerboek, De Cock en moord in de praktijk, is deze week op de eerste plek binnengekomen in de Bestseller 60. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt. Het boek van schrijver Peter Römer is het 99e deel in de langlopende reeks over de Amsterdamse rechercheur.

Römer zette de boekenreeks voort nadat de originele schrijver Appie Baantjer overleed. Voor hem is De Cock en moord in de praktijk de 25e titel waarmee hij de Bestseller 60 weet te bereiken.

De nummer 1 van vorige week, Regime Change van New York Times-journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan, is nu verdwenen uit de hoogste regionen. Het boek, over de tweede termijn van de Amerikaanse president Donald Trump, keldert naar plaats 20. Onder Baantjer maken Grand Café du Malheur van Ilja Gort en De Kreeftenvrouwen van Beatrix Gerstberger de top 3 compleet.