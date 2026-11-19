Het nieuwe seizoen van De slimste mens is vanaf maart te zien op televisie. De opnames van de kennisquiz vinden in januari plaats, bevestigt omroep KRO-NCRV donderdag aan het ANP.

Wie de overleden Paulien Cornelisse opvolgt als jurylid, is nog niet bekend. De omroep wil daar voorlopig niets over kwijt. "Wij komen hier op een later moment op terug", laat een woordvoerder weten.

Cornelisse overleed op 30 september 2026. De schrijfster en cabaretière was sinds de zomer van 2025 jurylid van De slimste mens en volgde daarmee Maarten van Rossem op. Ze vormde een duo met presentator Herman van der Zandt, die tegelijkertijd het stokje overnam van Philip Freriks.

Het afgelopen seizoen, dat al voor haar overlijden was opgenomen, werd op verzoek van haar familie gewoon uitgezonden.