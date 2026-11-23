Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? speelt zich af in Engeland. Naast de hoofdstad Londen doet het populaire spelprogramma ook Brighton en Cornwall aan. De eerste aflevering van de nieuwe reeks is te zien op zaterdag 2 januari, maakte AVROTROS maandag bekend. Het seizoen wordt weer gepresenteerd door Rick van de Westelaken.

Volgens Van de Westelaken is Engeland bij uitstek de plek voor Wie is de Mol?. "Het moest er natuurlijk een keer van komen. Waar kan je het spel nou beter spelen dan in het land waar zoveel verhalen, series en films over detectives en spionnen vandaan komen?" Volgens de presentator die het programma inmiddels sinds 2019 presenteert, begon Wie is de Mol? "nooit eerder zo stijlvol en filmisch in een wereldstad als Londen met 007 als subtiele inspiratiebron".

De kandidaten die het dit seizoen tegen elkaar opnemen om uiteindelijk de mol te ontmaskeren, zijn acteurs Alkan Çöklü, Eva Laurenssen, Isabelle Kafando, Jade Olieberg en Margôt Ros. Ook presentator Frank van Leeuwen, ondernemer Kim Kötter, content creator Stefan de Vries, Amerika-verslaggever Tom van 't Einde en cabaretier René van Meurs doen mee.

In Wie is de Mol? moeten deelnemers per aflevering verschillende opdrachten uitvoeren om zoveel mogelijk geld voor de pot te verdienen. De winnaar gaat uiteindelijk met het prijzengeld naar huis. Een van de kandidaten is de mol en saboteert de opdrachten.