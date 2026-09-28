Nieuw U2-nummer gaat over Spaanse zangeres ROSALÍA

Het nieuwe album van U2 bevat een nummer dat over de Spaanse zangeres ROSALÍA gaat. Dat vertelt frontman Bono in een interview met het Amerikaanse magazine Rolling Stone. "Normaal gesproken schrijven we alleen maar liedjes over mensen die in de gevangenis zitten of over dode mensen," grapt hij. "Dit is gewoon een eerbetoon aan iemand, puur en alleen omdat ze een buitengewone artiest is."

Het nummer heet The Mirror Maker (Rosalía) en ontstond eigenlijk al in 2017. In de loop der jaren kreeg het lied meerdere titels en ook de muziek en tekst zijn meermaals herzien. Bono raakte naar eigen zeggen geïnspireerd door ROSALÍA's album LUX uit 2025. "Het is een beetje gênant dat ze zo populair werd voordat we het nummer uitbrachten," zegt hij over de lange productietijd.

Verder vertelt Bono dat hij ROSALÍA persoonlijk om toestemming heeft gevraagd om het nummer naar haar te vernoemen. Volgens hem was de 34-jarige zangeres daar "erg enthousiast" over.

U2 kondigde vorige week het nieuwe studioalbum Carnaval De Luz aan, dat op 13 november verschijnt. Het is de eerste plaat van de Ierse band sinds Songs of Experience uit 2017.