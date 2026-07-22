Nieuwe Ali G-film van Sacha Baron Cohen verschijnt dit najaar

De nieuwe film van Sacha Baron Cohen over zijn personage Ali G verschijnt in oktober. Amazon MGM Studios maakte woensdag bekend dat de film, getiteld Ali G: Who Iz I?, op 23 oktober in de bioscopen te zien is.

"Ze hebben eindelijk een documentaire over me gemaakt", schrijft Cohen bij een video op sociale media, waarin hij verkleed is als zijn typetje. Cohen speelt niet alleen de hoofdrol in de film, maar regisseerde ook. Het aankomende project is zijn debuut als regisseur van een speelfilm.

De 54-jarige Cohen kwam begin jaren 2000 met Ali G. Het fictieve personage was onder meer te zien in de satirische sketchshow Da Ali G Show en in 2002 verscheen een film rond het karakter. Cohen is verder onder meer bekend van zijn films over zijn andere bekende typetje Borat.