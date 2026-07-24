Nieuwe animatieserie Avatar: Seven Havens komt op 9 oktober uit

De nieuwe animatieserie Avatar: Seven Havens moet op 9 oktober op Paramount+ verschijnen. Dat is bekendgemaakt tijdens San Diego Comic-Con over de film Avatar Aang: The Last Airbender, die dit weekend verschijnt. Naast een publicatiedatum is er ook een trailer onthuld van de serie.

Avatar: Seven Havens wordt gemaakt door Nickelodeon en Avatar-makers Michael Dante DiMartino en Bryan Konietzko. De serie, die naar verwachting bestaat uit 26 afleveringen, gaat over een meisje dat ontdekt dat ze de nieuwe Avatar is. Samen met haar tweelingzus moet ze op zoek naar haar afkomst, terwijl ze wordt opgejaagd door spirituele en menselijke vijanden, aldus de beschrijving van de serie.

Eerder verschenen al series genaamd Avatar: The Legend of Aang en Avatar: The Legend of Korra. De series gaan over een fictieve wereld waarin sommige mensen een van de vier elementen - water, vuur, aarde en lucht - kunnen besturen. De avatar kan alle vier de elementen besturen. De eerste reeks verscheen in februari 2005. De verhaallijn van de nieuwe animatieserie speelt zich af na de gebeurtenissen van de serie Avatar: The Legend of Korra.

De Nederlandse releasedatum is nog niet bekendgemaakt.