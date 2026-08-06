Rockstar Games gaat nieuwe beelden van de langverwachte game GTA VI publiceren op Netflix. De beelden zijn vanaf 27 augustus op het streamingplatform te zien. Netflix noemt de samenwerking met Rockstar uniek.

Eerder werden er al twee trailers van GTA VI gepubliceerd door de game-uitgever. Deze keer krijgen liefhebbers een "uitgebreider beeld", volgens Rockstar. De beelden komen om 21.00 uur Nederlandse tijd op Netflix. Zes uur later publiceert het bedrijf de beelden op zijn website en YouTube-kanaal.

GTA VI is het zesde spel in de populaire Grand Theft Auto-reeks. De nieuwe game speelt zich af in de fictieve stad Vice City, die gebaseerd is op Miami. Rockstar is al dertien jaar bezig met de game.

In GTA-games kunnen spelers zich vrij bewegen, met wapens schieten, voertuigen stelen en opdrachten uitvoeren. Het eerste deel van de serie verscheen in 1997. GTA V was het laatste deel dat uitkwam, in 2013.