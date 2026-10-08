De nieuwe bioscoopfilm van Dikkie Dik, met André van Duin als verteller, is vanaf 16 december in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft distributeur Gijsbrecht Film donderdag bekendgemaakt. Het derde deel in de reeks over de dikke oranje poes is Dikkie Dik krijgt bezoek.

De bioscoopfilms zijn gebaseerd op de prentenboeken van Jet Boeke over de knuffelbare viervoeter. De animatieserie voor jonge kijkers werd geïnitieerd door producent Burny Bos, die in 2023 overleed. Het was zijn bedoeling om vier films te maken over Dikkie Dik, die zich afspelen in de vier seizoenen. In de bioscopen worden jonge en oude kijkers aangespoord om mee te roepen, dansen en zingen met de avonturen van Dikkie Dik.

De eerste film sprak Burny Bos zelf in. Na zijn dood werd de rol van verteller overgenomen door André van Duin. De tweede film, De verdwenen knuffel, trok meer dan 200.000 bezoekers naar de bioscopen. In het derde deel maken nieuwe personages zoals Kraai en Spinnetje hun opwachting.