Binnenkort verschijnt een nieuwe documentaire over Jeffrey Epstein op HBO Max. De docu gaat over zijn misdrijven en de systematische tekortkomingen rondom zijn zaak, meldt HBO. Onder meer slachtoffers Lisa Phillips en Ashley Rubright, zijn broer Mark Epstein en advocaat David Schoen komen aan het woord in Diabolical: The Epstein Files.

Epstein werd verdacht van het leiden van een netwerk voor seksueel misbruik en mensenhandel. Onder meer minderjarige meisjes zouden zijn uitgebuit. Epstein overleed in 2019 in een politiecel toen hij in voorlopige hechtenis zat. In de docu gaat het ook over de institutionele tekortkomingen bij onder meer de politie en justitie, waardoor hij zijn criminele activiteiten jarenlang voort kon zetten.

De Amerikaanse investeerder ging veel om met prominenten. Na zijn dood zijn meerdere keren grote aantallen documenten vrijgegeven waarin de namen van de voormalige Britse prins Andrew, miljardair Elon Musk en de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick voorkomen.

Diabolical: The Epstein Files verschijnt op 4 oktober. De documentaire is gemaakt door de Australian Broadcasting Corporation.