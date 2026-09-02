A Talent for Murder, de vijfde speelfilm van Anton Corbijn, is vanaf 24 december te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat heeft distributeur The Searchers woensdag gemeld.

De thriller met in de hoofdrollen Helen Mirren en Alden Ehrenreich beleeft op 14 september de wereldpremière op het Toronto International Film Festival (TIFF). In de film reist een jonge literaire agent naar Zwitserland om schrijfster Patricia Highsmith over te halen om nog één nieuw boek in haar wereldberoemde Ripley-thrillerreeks te schrijven.

Het Toronto International Film Festival vindt plaats van 10 tot en met 20 september. Corbijn zal op het evenement aanwezig zijn bij de première van de film. A Talent for Murder wordt vertoond in het programma Gala Presentations. Het is de eerste speelfilm van Corbijn in elf jaar.