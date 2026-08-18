Nieuwe Ghost Rider-film met Ryan Gosling verwacht in juli 2028

De nieuwe Ghost Rider-film van Marvel Studios wordt op 28 juli 2028 uitgebracht. Dat heeft Disney bekendgemaakt in de nasleep van het evenement D23, dat dit weekend werd georganiseerd. In de nieuwe Ghost Rider-film speelt Ryan Gosling de hoofdrol.

Ghost Rider gaat over het personage Johnny Blaze die in de originele strips van Marvel zijn ziel verkocht aan de duivel om zijn zieke vader te redden. In latere versies van het verhaal kwamen er meerdere Ghost Rider-personages bij, maar in de twee eerdere Ghost Rider-films werd het verhaal van Johnny Blaze verteld. Over de nieuwe Ghost Rider-film is nog weinig bekend.

Ryan Gosling zei in juli, toen bekend werd dat hij de rol kreeg, dat hij "al heel lang" Ghost Rider wilde spelen. De nieuwe film van Marvel Studios wordt geregisseerd door Shawn Levy en geschreven door Jonathan Tropper, die respectievelijk bekend zijn van Deadpool & Wolverine en Banshee.

Ghost Rider is de derde film van Marvel die in 2028 uit moet komen, samen met Black Panther 3 en een nieuwe X-Men-film. Naast de datum van de nieuwe Ghost Rider liet Disney ook weten dat er nog meer films in 2028 uitgebracht zullen worden, zoals de animatiefilms Ghost Market en Clay. Coco 2, een vervolg op de populaire animatiefilm over Mexico, moet in november 2029 in de bioscopen te zien zijn.