De nieuwe serie The Greatest, over het leven van bokser Muhammad Ali, is vanaf 4 november te zien bij Prime Video. Dat maakte de streamer zaterdag bekend tijdens een presentatie op het Essence Festival of Culture, waar ook een teaser werd gedeeld.

In The Greatest speelt acteur Jaalen Best de rol van de wereldkampioen zwaargewicht, die werd geboren als Cassius Clay. Verder speelt Amin Joseph de rol van bokser Sonny Liston en is Michael Ealy te zien als burgerrechtenactivist Malcolm X.

Lonnie Ali, de weduwe van de in 2016 overleden bokslegende (74), is als uitvoerend producent aan de serie verbonden. The Greatest, zoals de bijnaam van Ali luidde, is de eerste geautoriseerde serie over het leven van de bokser en telt acht afleveringen.