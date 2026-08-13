De nieuwe versie van de realityserie Adam's Family, waarin Christina Curry en haar gezin centraal staan, is vanaf woensdag 3 september wekelijks te zien bij RTL 5 en een week vooruit te streamen op Videoland. Dat maakte RTL donderdagavond bekend. Haar ouders Adam Curry en Patricia Paay waren in 2002 destijds de eerste Nederlanders die hun leven in een realityserie lieten vastleggen.

Nu bijna 25 jaar later is het dochter Christina Curry die de camera's in haar eigen huis toelaat. Ze wordt samen met haar vriend Kevin tijdens de zwangerschap en de uiteindelijke komst van hun dochter gevolgd. Adam en Patricia keren in hun nieuwe rol als opa en oma ook terug in de serie.

Adam was 21 jaar getrouwd met Patricia, maar woont nu in Texas met zijn Amerikaanse echtgenote Tina. Patricia is teruggekeerd naar Rotterdam. Christina is vorige maand bevallen van dochtertje Cleo.