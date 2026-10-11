De nieuwe Resident Evil-film is binnen vier weken het succesvolste deel in de langlopende reeks geworden. De nieuwe reboot bracht in een maand tijd 320 miljoen dollar op. Volgens Screenrant is dat geen enkele van zijn zeven voorgangers gelukt.

De Resident Evil-films zijn gebaseerd op videogames over een wereld waarin zombies moeten worden afgemaakt. In het nieuwe deel moet een koerier met spoed een pakje afleveren bij een ziekenhuis. Door het slechte weer strandt hij in een landhuis waar hij wordt belaagd door zombies.

Het is de eerste Resident Evil-film die regisseur Zach Cregger voor zijn rekening nam. De jonge regisseur maakte eerder veelgeprezen horrorfilms als Barbarian en Weapons, die zelfs een Oscar in de wacht sleepte.

De meest succesvolle film in de reeks was tot nu toe Resident Evil: The Final Chapter uit 2017, die in totaal wereldwijd 312 miljoen dollar opbracht.